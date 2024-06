Confezioni per il cioccolato: non solo semplici imballaggi

Quello del cioccolato è un settore in crescita nel nostro Paese e attualmente vale circa 2 miliardi di euro. Il consumo pro capite in Italia si aggira sui 3 kg circa, una cifra importante, ma inferiore alla media europea; cosa che fa ritenere che ci siano ampi margini di crescita per il nostro mercato nazionale.

Il successo della nostra produzione nazionale è ovviamente legato alla qualità, ma sono diversi altri i fattori che contribuiscono alla diffusione dei vari prodotti come per esempio il packaging che ha un’importanza notevole sia per quanto riguarda il fattore protezione, sia per quanto concerne l’aspetto più orientato al marketing.

