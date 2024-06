Corruzione, la Procura di Genova potrebbe proporre il patteggiamento a Toti e agli altri indagati

Genova. Sono diverse le opzioni al vaglio della Procura di Genova che sta conducendo le indagini sulla presunta corruzione in Liguria che il 7 maggio scorso hanno portato all’arresto dell’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini e ai domiciliari per il presente della Regione Giovanni Toti, l’imprenditore Aldo Spinelli e lex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani.

Se una di queste è quella di chiedere il giudizio immediato che prevede in caso di persone che si trovino in custodia cautelare di chiedere entro 6 mesi al giudice di emettere un decreto che fissa il giudizio (saltando l’udienza preliminare) i pm non escludono di poter percorrere altre strade.

