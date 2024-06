Entra in funzione la nuova Tac al servizio del Pronto soccorso e della shock room. Asl 5: “Tempi di risposta dimezzati”

Una Tac più veloce, con immagini di maggiore qualità e una dose inferiore di radiazioni per i pazienti, anche grazie all’intelligenza artificiale. E’ il nuovo macchinario presentato questa mattina al Sant’Andrea e collocato nella radiologia del Pronto soccorso dell’ospedale spezzino, a pochi metri dalla shock room, dove vengono ricoverati i pazienti vittime di gravi incidenti. Si tratta del secondo investimento degli otto previsti con i 3,5 milioni di euro del Pnrr che Asl 5 ha destinato all’acquisto di nuove apparecchiature mediche ed è stato definito “fondamentale” dal responsabile della struttura complessa di radiodiagnostica, Teseo Stefanini.

“Questo macchinario è acceso da dieci giorni e resterà acceso sempre. Quello precedente, che era del 2009 e ormai aveva fatto il suo tempo, è stato utilizzato per ben 13mila pazienti. Oggi possiamo contare su uno strumento più rapido e moderno, che ci consente di avere performance rapide ed efficaci per l’ictus e per la cardio Epc”, ha spiegato Stefanini.

“La presenza della nuova Tac di fronte alla shock room, alla quale i feriti traumatizzati hanno accesso diretto sulla base delle comunicazioni che intercorrono con la centrale operativa del 118, permetterà di ottimizzare le diagnosi e le cure nella cosiddetta golden hour“, ha aggiunto Cinzia Sani, responsabile di Anestesia e rianimazione.

