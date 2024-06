Ferramenta, Canese al summit di Roma: “Forte consolidamento imprese settore”

La spezzina Sabrina Canese, presidente di Assofermet Ferramenta, ha partecipato a Roma a “17 miliardi di fatturato per il settore, +34,6% fra 2019 e 2022. Più di 72 mila dipendenti”, summit del settore ferramenta. “In Italia possiamo contare su grossisti della ferramenta che mantengono inalterata negli anni la loro forza trainante ed innovativa, facendo investimenti e consolidando imprese e fatturati – ha dichiarato Canese -. A loro si uniscono i dettaglianti di prossimità, che crescono in termini di dimensioni aziendali ma che continuano a rappresentare un punto di riferimento per la vita di tutti i giorni degli italiani. È innegabile che abbiamo assistito alle chiusure di alcune attività, un fenomeno diffuso in tutti i settori economici negli ultimi anni. Tuttavia, il quadro rimane complessivamente positivo: c’è stato un forte consolidamento delle imprese, sono aumentati i dipendenti e le società di capitali. Per Assofermet Ferramenta rappresentare 17 miliardi di fatturato e 72 mila dipendenti significa avere una responsabilità di fronte alle istituzioni, che intercettiamo regolarmente consapevoli del peso specifico che il nostro settore rappresenta”.

