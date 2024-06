Fsc, Garibaldi (Pd): “Per la giunta 20 milioni per un bacino per yacht vengono prima di sanità e sociale”

Genova. “Nell’accordo Meloni-Toti sul Fondo di Sviluppo e Coesione, firmato in pompa magna nell’ultimo Salone Nautico, Toti aveva inserito 20 milioni di euro per far finanziare la realizzazione di un nuovo bacino di carenaggio privato per yacht nel Porto di Genova. Come ci possano essere finiti, è un mistero, per tante ragioni”. A lanciare l’accusa è Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale.

Secondo Garibaldi è anzitutto “una questione di natura dei fondi” perché “i Fondi sviluppo e coesione servono per ridurre gli squilibri economici e sociali” e per le politiche per lo sviluppo territoriale. Scuole, asili, ospedali, infrastrutture: un bacino privato per riparare gli yacht non credo sia uno strumento per la lotta alle disuguaglianze. Per la destra, invece, sì, ed è una priorità”. E poi “per una questione procedurale: per ricevere finanziamenti, ci deve essere un progetto, ci deve essere una concessione, il progetto deve essere previsto negli strumenti di pianificazione pubblici. In questo caso, nel momento della firma, il progetto del bacino di carenaggio non era ancora definito e presentato, la concessione era in scadenza e non c’era nessun riferimento degli strumenti di pianificazione portuale di Genova. Se non aveva i requisiti, perché è stato segnalato da Toti come una priorità di investimento?”.

