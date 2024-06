Fuga di gas a Luni, chiuso un tratto di strada

Via Dogana, in località a Serravalletta a Luni, è chiusa a causa di una fuga di gas e la resterà probabilmente fino a tarda serata per consentire i lavori di messa in sicurezza. Come informa il Comune infatti le squadre di pronto intervento si stanno adoperando dal pomeriggio a causa di un guasto verificatosi nel tratto di strada fra il ponte di Isola e la nuova rotatoria. L’Amministrazione invita i cittadini a servirsi di viabilità alternativa e prestare prudenza nell’area interessata dai lavori.

L’articolo I lavoratori Seal: “Chiediamo chiarezza in attesa del giudizio del Tar sul ricorso: con chi andremo a lavorare dal 1° luglio?” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com