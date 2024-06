I lavoratori Seal: “Chiediamo chiarezza in attesa del giudizio del Tar sul ricorso: con chi andremo a lavorare dal 1° luglio?”

“Dal giorno dell’assegnazione alla cordata d’aziende Trotta -Riccitelli dell’appalto per il subaffido del 30 per cento delle linee di Atc a oggi non abbiamo avuto comunicazione di dove svolgere il servizio e con chi delle due aziende vincitrici. Una disorganizzazione e mancanza di comunicazione che sta mandando nello sconforto il lavoratori Seal”. Ad affermarlo sono i lavoratori della stessa Seal, che più volte si sono espressi pubblicamente per manifestare i loro timori sul futuro del loro posto di lavoro durante le complesse e incerte fasi dell’assegnazione del servizio in subappalto.

“A oggi abbiamo registrato un fuggi fuggi dei lavoratori, giustificato dalla mancanza di programmazione e chiarezza. Ringraziamo l’azienda Seal per essere venuta incontro alle esigenze dei lavoratori non appesantendo la turnazione in vigore. In attesa che del giudizio del Tar in merito al ricorso presentato da Seal – proseguono i lavoratori – pretendiamo risposte sul nostro futuro immediato e sul prossimo servizio balneare. Questa gara d’appalto ha stravolto la tranquillità dei lavoratori ed è arrivato il momento che qualcuno si assuma la responsabilità e fornisca le opportune risposte ai lavoratori. Ad Atc e all’amministrazione siamo a chiedere di fornirci delucidazioni: con chi andremo a lavorare dal 1° luglio?”.

