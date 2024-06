Il tempo delle cessioni in casa Spezia: rosa da scremare in vista del ritiro

Dopo i riscatti di Adam Nagy e di Pio Esposito, tornato all’Inter nella giornata di ieri, in casa Spezia arriva ora il tempo delle cessioni. Con i rientri dai prestiti la rosa della squadra di Luca D’Angelo si è notevolmente allungata con oltre trentacinque giocatori, motivo per cui prima di inserire nuovi elementi il club dovrà cedere gli esuberi, che serviranno poi ad ottenere nuovi fondi per rendere ancor più competitiva la squadra. È il caso di Emil Holm, il cui ritorno dall’Atalanta per lo Spezia è quasi un vantaggio: il club di Via Melara spera in un’asta tra le diverse squadre interessate per ottenere una cifra ancora superiore rispetto a quella concordata un anno fa con i bergamaschi, il cui 50% verrà versato ai danesi del Sonderjyske come stabilito al momento dell’acquisto dello Spezia.

Più intricate invece le situazioni di Bartlomiej Dragowski e Szymon Zurkowski, che lo Spezia spera di sbrogliare prima dell’inizio di luglio per non doversi fare carico di nuove mensilità dei due polacchi. Prosegue il braccio di ferro tra il club di Via Melara e il Panathinaikos per la cessione del portiere, con i greci che hanno abbassato l’offerta da due milioni che avrebbe soddisfatto le richieste dello Spezia, ad un anno dalla scadenza di contratto dell’ex Fiorentina. L’operazione, in ogni caso, dovrebbe andare in porto, liberando così un ingaggio molto pesante dalle casse dello Spezia, che peraltro ha urgente necessità di almeno un portiere, il prossimo colpo in programma prima della partenza per Santa Cristina Valgardena. Da sbrogliare anche la situazione Zurkowski, su cui pesa anche l’operazione alla caviglia a cui si è sottoposto una settimana fa e che lo terrà fuori almeno un paio di mesi. Il polacco vorrebbe fare ritorno ad Empoli, dove lo stesso club è aperto a trattenerlo, ma per farlo dovrà soddisfare le richieste dello Spezia. Zurkowski ha un contratto con le Aquile fino al giugno 2026 e uno stipendio piuttosto elevato, che all’Empoli verrebbe spalmato su più anni ma che rischia di abbassare la cifra finale del trasferimento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com