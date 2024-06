Inchiesta corruzione, Salvini: “Con Toti ai domiciliari si chiede di fermare le opere, ma io vado avanti come un treno”

Liguria. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è tornato a commentare l’inchiesta che coinvolge Giovanni Toti, tuttora agli arresti domiciliari dopo il rigetto dell’istanza presentata dall’avvocato Stefano Savi: “Non è normale un Paese dove si tiene per settimane o per mesi agli arresti un governatore eletto liberamente e democraticamente dai cittadini e con questa inchiesta si chiede di fermare le opere pubbliche che sono fondamentali per Genova, la Liguria e l’Italia”.

“Costi quel che costi io sulla diga di Genova, sui lavori che servono alla Liguria e a tutta l’Italia vado avanti come un treno“, ha sottolineato poi il ministro.

