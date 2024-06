Iniziati i lavori nel Commissariato di Sarzana, Siap: “Finalmente il Comune ha dato un segno tangibile”

Nella sede del Commissariato di Sarzana in piazza Vittorio Veneto sono iniziati oggi i lavori per l’installazione dell’atteso sistema di condizionamento dello stabile. “Sono anni – scrive in proposito in una nota il segretario SIAP Roberto Traverso – che la nostra organizzazione sindacale sta portando avanti una vertenza specifica per cercare di garantire un attività lavorativa dignitosa ai poliziotti ed un accoglienza altrettanto decente all’utenza di uno dei Commissariati Distaccati sul territorio ligure che nella fattispecie, pur dipendendo territorialmente dalla Questura di La Spezia, svolge in autonomia l’importante ruolo istituzionale di autorità di Pubblica nel Comune di Sarzana. L’immobile che accoglie il Commissariato è di proprietà del Comune di Sarzana, il quale ha finalmente dato un segnale tangibile nei confronti della Polizia di Stato, contribuendo parzialmente alla definizione della complessa procedura, rinunciando ad una quota dell’affitto che il Ministero dell’Interno deve sborsare per la locazione dell’immobile. In questo modo il Ministero ha potuto stanziare dei fondi per poter fare effettuare i lavori necessari per poter garantire la salubrità dei locali dove a causa dell’afa estiva le condizioni ambientali diventano proibitive. Il SIAP, pur esprimendo soddisfazione, ritiene comunque che l’attenzione istituzionale da parte dell’amministrazione comunale nei confronti del Commissariato di P.S. di Sarzana non debba essere residuale ma assolutamente prioritaria visto l’insostituibile ruolo svolto alle donne e gli uomini della Polizia di Stato su quel territorio e ci auguriamo che a breve vengano messi a disposizione, senza dover chiedere un aumento del canone di locazione, anche gli altri locali promessi che si trovano nelle immediate vicinanze del Commissariato in modo da decongestionare gli spazi attualmente in uso che devono essere migliorati per motivi di sicurezza”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com