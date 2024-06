La Banca d’Italia ha emesso un avviso di vendita con prezzo a base d’asta (fissato in 2 milioni e 100mila euro) per l’immobile della sede spezzina, in Via S. Antonio. Edificato tra il 1938 e il 1942, l’edificio si sviluppa su un piano rialzato, tre piani fuori terra, oltre al seminterrato e al piano di copertura e ha superficie commerciale complessiva di circa 3.100 mq.

Gli eventuali interessati dovranno far pervenire entro il 31 luglio 2024, termine improrogabile, una manifestazione di interesse utilizzando lo schema contenuto nell’ avviso di vendita consultabile a questo link. La manifestazione di interesse e l’ulteriore documentazione di corredo dovranno essere fatte pervenire in plico chiuso e sigillato con una delle seguenti modalità: 1) Invio tramite servizio postale, esclusivamente a mezzo raccomandata o assicurata o posta celere, alla Banca d’Italia – Servizio Immobili – Divisione Gestione Patrimonio e Contratti, Via Nazionale 91 – 00184 Roma; 2) consegna diretta, anche per mezzo di proprio incaricato o tramite agenzia di recapito, presso lo sportello di ricezione della corrispondenza della Banca d’Italia, Via Nazionale 91 – Roma. L’orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, con esclusione dei giorni festivi. Ai fini del rispetto del termine di consegna farà fede la data apposta dal personale della Banca d’Italia incaricato della ricezione.

L’articolo La Banca d’Italia mette in vendita la sede spezzina, si parte da 2 milioni e 100mila euro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com