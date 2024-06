L’anticiclone avanza sull’Italia e in Liguria arriva il caldo africano: ma non sarà (ancora) una vera ondata di calore

Liguria. L’anticiclone africano avanza sull’Italia e porta con sé la prima ondata di calore della stagione estiva dopo una prima metà di giugno piuttosto fresca e piovosa. In Liguria però, secondo quanto riferiscono gli esperti di Arpal, le temperature dovrebbero mantenersi prossime alla media o di poco superiori. E poi si tratterà di un caldo secco, quindi fisiologicamente più tollerabile.

Il picco del caldo in Italia è atteso tra mercoledì 19 e venerdì 21 giugno, con temperature che in alcune aree schizzeranno 12 gradi sopra la norma climatologica. Mentre il sud era già entrato in una dinamica tipicamente estiva, al nord i primi over 30 si registrano in queste ore. Nei prossimi giorni sono previsti fino a 44 gradi nelle zone interne della Sardegna e 39 gradi a Roma.

