Lerici Sport, ecco il difensore Alberto Ottazzi

Il Lerici Sport prosegue con il potenziamento della sua prima squadra in vista del prossimo campionato di Serie B maschile nazionale di pallanuoto. Dopo il centroboa Menicocci ecco infatti il secondo rinforzo, il difensore Alberto Ottazzi, di notevole esperienza nelle serie superiori.

Nato nell’Andrea Doria e cresciuto nel settore giovanile della Sportiva Nervi, con quest’ultima Ottazzi ha militato per diverse stagioni in A. Successivamente, è stato in forza a Chiavari e a Sori e ancora ha conquistato tre promozioni in A2, dapprima di nuovo alla Doria; quindi al Metanopoli e al Marina di Carrara, da cui arriva a Lerici.

