Loano celebra la Madonna della Visitazione, protettrice dei pescatori e dei naviganti

Loano. Sarà preceduta da concerti e momenti di preghiera la tradizionale processione della Madonna della Visitazione del 2 luglio organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine col patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il 23 giugno alle 21.45 in piazza Italia si terrà un concerto della banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata di Loano (nell’ambito dei festeggiamenti per il santo patrono di San Giovanni Battista). Il 27 giugno alle 21.45 nell’oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario (delle Cappe Turchine) concerto di Paola Arecco (pianoforte), Kateryna Mackhnyk (soprano) e Gianni Gollo (flauto). Il 30 giugno sarà protagonista la Fanfara dei Bersaglieri di Melzo, che prima sfilerà per le vie cittadine e alle 21.45 si esibirà in piazza Italia. Il 1^ luglio alle 21.45 in oratorio concerto di chitarra classica del maestro Riccardo Pampararo. Dal 23 giugno al 2 luglio le vie cittadine e l’oratorio saranno illuminati a cura della ditta Belli di Genova. Le serate si inseriscono nell’ambito di “Aspettando il 2 luglio”, le iniziative organizzate con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune per celebrare la festa della Madonna della Visitazione.

