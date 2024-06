Genova. In queste giornate in cui il calciomercato non è ancora formalmente iniziato, basta aprire qualsiasi sito online che si occupa di Genoa e Sampdoria per capire come sia tutto un rincorrersi di voci citando i pochi che, in Italia, si occupano di scambi tra squadre tutto l’anno e con autorevolezza nazionale.

Lo sport del copiare citando è diventato quasi un esercizio quotidiano e a volte qualcuno si dimentica pure la citazione.

» leggi tutto su www.genova24.it