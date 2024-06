Ospedale Erzelli, dai privati ancora nessuna proposta formale. I fondi Pnrr? “Servono per altri progetti”

Genova. Alla Regione non è ancora arrivata formalmente alcuna proposta di partenariato pubblico-privato per la costruzione dell’ospedale di Erzelli. Lo ha riferito oggi in consiglio regionale l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola rispondendo a un’interrogazione presentata da Selena Candia della Lista Sansa.

A marzo il colosso WeBuild aveva manifestato a Genova High Tech il proprio interesse a realizzare il nuovo ospedale con annesso centro nazionale di ricerca in medicina computazionale. In base alla normativa ricordata da Gratarola i privati possono presentare una proposta di partenariato corredata da un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario. Per giungere a questo passaggio sarebbero serviti “quattro mesi di lavoro”, aveva annunciato a marzo il presidente di Ght Giuseppe Bonomi durante un convegno agli Erzelli. Dunque per ora non ci sono ritardi: il progetto dovrebbe arrivare entro luglio.

