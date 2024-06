Promozione, Ceriale ancora nel segno della continuità: Gabriele Beluffi resta biancoblù

Ceriale. Prosegue la serie di annunci in casa Ceriale. Dopo aver svelato i ritorni di Andreetto, Gloria e Melegazzi la società del neopresidente Fresia quest’oggi ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con Gabriele Beluffi per la continuazione del rapporto sportivo anche in vista della stagione 2024-2025.

Lo scorso anno l’attaccante classe 2003 ha fatto registrare un bottino da 12 reti complessive e 8 assist, numeri che lo hanno reso il secondo miglior marcatore della squadra. Una vera e propria scheggia con estrema predisposizione al sacrificio il quale può già vantare nella propria bacheca personale un campionato di Eccellenza vinto ad Albenga.

