Sanità, da luglio operatori di Liguria Digitale negli ospedali per spiegare l’app SaluteSimplex

Genova. Dal mese di luglio gli operatori di Liguria Digitale saranno presenti negli ospedali genovesi, Asl e ambulatori per spiegare ai cittadini tutte le funzioni di SaluteSimplex, il nuovo sistema di Regione Liguria, sviluppato da Liguria Digitale, che racchiude 24 servizi in un unico punto di accesso, fruibile via app o attraverso il sito Internet.

Ad oggi le operazioni effettuate attraverso SaluteSimplex sono state 286.609 (246.956 con l’autenticazione attraverso Spid e carta d’identità elettronica, 39.652 quelle per cui è stato utilizzato il codice fiscale). Regione Liguria, grazie al servizio di Liguria Digitale, si è già adeguata alle nuove azioni collegate al recente decreto del Governo sulle liste d’attesa raggiungendo 12.574 persone per ricordare l’appuntamento preso attraverso la piattaforma. I liguri che utilizzano SaluteSimplex sono 35.203: i download sono stati 24.144 mentre gli utenti che utilizzano la versione web sono 11.059. Numeri criticati la scorsa settimana dal Pd, che ha parlato di “spreco di soldi pubblici”.

