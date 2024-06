Sestri: centauro in codice rosso. Camogli: 14enne investito lungo la via Aurelia

Questa sera in via Nazionale a Sestri Levante un motocilista trentenne ha subito diversi traumi a seguito di un incidente. Sul posto si è recata l’automedica Tango-2, l’ infermierizzata “India” e la Croce verde di Sestri. L’uomo è stato traferito in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. E’ intervenuta la polizia municipale cittadina.

Questo pomeriggio lungo la via Aurelia a Camogli è stato investito un pedone di 14 anni. Sono intervenute il 118 con l’automedixa Golf 6, la Croce Verde di Bogliasco e la Croce Verde di Camogli. Il giovane, politraumatizzato, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

