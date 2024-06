Sole ed estate sotto gli occhi, il picco di caldo della settimana sarà giovedì

Persistono le condizioni di bel tempo in questa settimana che ci conduce verso l’inizio vero e proprio della stagione estiva. Sole splendente per l’intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4326m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Una settimana che scorrerà su questa falsariga con picco di caldo previsto per la giornata di giovedì quando le temperature massime toccheranno i 36°.

