Un savonese in Moto GP: il dottor Luca Corti nel Team Aprilia

Savona. C’è un po’ di Savona in giro per il mondo: tra il Mugello, Silverstone (Inghilterra), Austria, Sepang (Malesia) e Buriram (Thailandia). C’è un camice bianco dell’Asl 2 savonese tra una moto e due ruote. E’ cominciata per caso, a gennaio del 2023, l’esperienza del dottor Luca Corti in Moto GP grazie ad una chiamata del dottor Franco Perona, altro savonese, che da anni si trova in Lifenet Healtcare sponsor dell’Aprila.

Il presidente dell’ordine dei medici di Savona, oltre che referente della medicina di base dell’Asl e del distretto socio sanitario della Bormide, è il medico referente del Team Aprilia Racing che conta una cinquantina di persone tra tecnici, ingegneri e meccanici: “La chiamata del dottor Perona mi ha sorpreso – afferma Corti – mi ha detto che c’era bisogno di un medico in Aprilia che si occupasse del team e che aveva individuato me come possibile soggetto ideale sia per la mia esperienza di oltre trenta anni in Pronto Soccorso, sia per la mia empatia verso le persone. Non ci ho pensato due volte, gli ho risposto: “sono già lì””.

