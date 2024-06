Via al percorso per il nuovo logo dello Spezia: “Le radici come base, a scegliere saranno i tifosi”

Il logo della discordia farà presto parte del passato dello Spezia. Da mesi il club è al lavoro per trovare un nuovo marchio che possa rappresentare la spezzinità al meglio dopo le polemiche da ormai un anno accompagnano la scelta di quello che è dalla scorsa estate l’emblema del club di Via Melara. Un lavoro che la società ha affidato ad Emanuele Martera di TUB Design, una vecchia conoscenza del club aquilotto, e soprattutto uno spezzino che conosce la storia e la passione del popolo bianco per la maglia della città. “Abbiamo intrapreso un percorso volendo studiare e immergendoci in tantissime cose, ma principalmente nella città e nella sua storia”, spiega in conferenza stampa l’amministratore delegato di Spezia Calcio, Andrea Gazzoli. “Quando si parla di una società si parla di calciatori, di mercato, ma a volte si tralascia il percorso, la sua storia, le cose più importanti. Abbiamo individuato Emanuele nella persona giusta, per il suo essere attaccato alla maglia bianca, che con Gianluca Parenti e Marco Mancinelli possano trovare il filo per portarci ad un percorso più vicino alla gente e alla città. Nessuno meglio di lui poteva individuare questo obiettivo. Lo ringraziamo per aver accettato con entusiasmo, ottenuto il risultato sportivo abbiamo fatto partire il progetto”, spiega il dirigente.

Un percorso che parte da lontano e su cui lo Spezia punta molto: “Gli argomenti da affrontare saranno lo studio e il pensiero legato al logo, che già abbiamo accennato. Non dico che la proprietà abbia commesso errori, ma in buonissima fede non ha captato quanto fosse importante in una società sportiva il cambio del logo, come abbiamo visto in giro per l’Europa negli ultimi anni”, prosegue Gazzoli. “Vogliamo affrontare l’argomento in maniera trasparente, pulita, condivisa. Io devo ascoltare e leggere tutto, ma alla fine devo essere in grado di fare una sintesi e prendere una decisione in un certo modo. L’impianto avrà un rebranding, come giusto che sia. Un passo alla volta dovremmo farcela. Lo studio sarà di qualche mese e il target è arrivare ad un’idea per la prossima stagione. Un pezzo alla volta”, conclude Gazzoli.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com