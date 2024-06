Alstom, siglato con il Polo Logistica FS contratto da 323mln per 70 locomotive Traxx Universal: saranno prodotte a Vado Ligure

Vado Ligure. Alstom ha firmato un contratto con Mercitalia Rail, società del Polo Logistica FS, per la fornitura di 70 locomotive Traxx Universal per l’Italia con relativo servizio di manutenzione completa per 12 anni. Alcune locomotive saranno equipaggiate con la tecnologia Ultimo Miglio. Il contratto ha un valore di oltre 323 milioni di euro e include l’opzione per la fornitura di ulteriori 30 locomotive e l’estensione dei servizi di manutenzione. Tutte le locomotive Traxx Universal destinate al mercato italiano sono prodotte nello stabilimento Alstom di Vado Ligure.

La Traxx Universal è la più avanzata piattaforma per locomotive a quattro assi che offre elevata efficienza energetica e capacità di trazione. Il design funzionale, unito a un piano di manutenzione esteso con una frequenza ridotta di interventi, è in grado di garantire elevati livelli di affidabilità e disponibilità. Il sistema Ultimo Miglio consente una transizione senza interruzioni dalla trazione di linea alle linee non elettrificate, come quelle presenti nei porti, nelle aree industriali o nei terminal.

» leggi tutto su www.ivg.it