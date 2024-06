Lavagna. È morta la donna che lo scorso 8 giugno era rimasta intrappolata insieme al figlio di sei anni nell’auto precipitata in mare nel porto di Lavagna. La 45enne era stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale della cittadina del Tigullio, recuperata in arresto cardiaco.

Il corpo della donna è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. A indagare sono i carabinieri e la Circomare di Santa Margherita.

