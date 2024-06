Autonomia differenziata, Branca: “Colpiti e affondati i principi fondamentali del nostro sistema statuale”

Roma. L’Aula di Montecitorio ieri ha licenziato il provvedimento sull’autonomia differenziata con 172 sì 99 voti contrari e 1 astenuto.

“Nonostante gli appelli dei maggiori costituzionalisti italiani e l’imponente manifestazione tenutasi ieri a Roma – dichiara Maria Gabriella Branca, responsabile nazionale di Giustizia e Legalità -, la maggioranza colpisce al cuore ed affonda i principi fondamentali del nostro sistema Statuale. I sostenitori di questo provvedimento affermano che è necessario per attuare il principio di sussidiarietà (in forza del quale se l’ente di grado inferiore, in questo caso la Regione, è capace di svolgere bene il proprio lavoro, l’ente superiore, in questo caso lo Stato, non deve intervenire ed anzi può eventualmente sostenerne la sua azione).

In realtà il primo effetto immediato sarà che aumenta l’incertezza dell’applicazione della legge su materie fondamentali come i trasporti o la scuola o la sanità, ma in realtà questo provvedimento spaccherà in due l’Italia, creando delle diseguaglianze enormi tra le regioni più ricche del nord e quelle del sud”.

