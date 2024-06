“L’apertura dei cantieri della Ciclovia Tirrenica in Val di Magra rappresenta l’avvio dei lavori riguardanti un’infrastruttura strategica di estrema rilevanza per quanto riguarda il nostro territorio (comune di Sarzana in primis)”. Lo afferma il capogruppo di Avanti Sarzana! Luca Spilamberti, che in merito all’opera aggiunge: “Verrà realizzata grazie agli oltre 14 milioni di euro investiti da Regione Liguria (in gran parte da fondi Pnrr), i quali, sommati alle precedenti iniziative intraprese (5 milioni di euro al Canale Lunense, 10 milioni per la messa in sicurezza del Parmignola, 15 milioni del Pinqua per la nuova passeggiata ed il rifacimento del borgo di Marinella e, non per ultima, la riqualificazione della Colonia Olivetti) hanno ufficialmente delineato la rotta verso il completo rilancio di un’intera area, sia dal punto di vista turistico, sia per l’aspetto legato ai residenti che vivono la frazione quotidianamente. Per quanto riguarda l’opera nello specifico certamente si tratta di un’infrastruttura strategica: tra pochi anni, infatti, grazie alla sua realizzazione, la ciclovia collegherà Ventimiglia e Sarzana (nel nostro comune interesserà prevalentemente i margini del canale Lunense), proseguendo fino a Roma”.

L’articolo Avvio cantieri della Ciclovia Tirrenica, Spilamberti: “Infrastruttura strategica per il territorio” proviene da Città della Spezia.

