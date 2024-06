Chiavari: “Macramè: annodatura antica che non passa mai di moda”

Dall’ufficio stampa Società Economica di Chiavari

Il progetto di candidatura a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO dei saper fare il Merletto italiano è stato lanciato nel 2013 da Vittoria Ovidi Pazzaglia e, dal 2018, è sapientemente coordinato dall’Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, ad opera di Elena Sinibaldi.

Da allora, le ventitré comunità, ciascuna custode di un prezioso e specifico saper fare, si stanno impegnando in sinergia con le Amministrazioni pubbliche territoriali in iniziative volte al riconoscimento del loro immenso bagaglio di competenze e di esperienze come patrimonio culturale.

