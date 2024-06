Chiavari: Palazzo Bianco si impegna ad acquistare il Cantero

La riapertura del teatro Cantero torna all’ordine del giorno in Consiglio comunale. Nella seduta di stasera è il primo punto oggetto di discussione. Dopo che Regione Liguria lo scorso marzo si è fatta carico nella persona del Presidente Giovanni Toti di acquistare il teatro per due milioni di euro e dopo che l’imprenditore chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Duferco, ha messo sul piatto un piano di ristrutturazione, si torna a parlare dell’ipotesi di acquisto dell’immobile da parte del comune.

A illustrare la pratica il sindaco, Federico Messuti: “Considerato che il valore dell’edificio è stato stimato in due milioni di euro, che la proprietà del teatro ha concordato con il valore individuato dalla perizia e che Regione Liguria si è impegnata a sostenere l’acquisto tramite finanziamento, il Comune chiede l’approvazione di un atto di indirizzo che prevede un contratto preliminare di compravendita del teatro da parte del comune per la cifra di due milioni di euro, con la condizione sospensiva che Regione Liguria contribuisca per il 95% della somma totale”. Dubbioso il consigliere Nicola Orecchia (“Chiavari con te”), il quale ha sottolineato la mancanza di un delibera regionale che garantisca il finanziamento da parte dell’ente Regione all’acquisto e ha ricordato lo scenario delineato da Antonio Segalerba nel Consiglio comunale di febbraio di un futuro acquisto da parte di una fondazione privata. Perplesso anche il consigliere Mirko Bettoli (“Ora il futuro”): “L’ente Regione attualmente ha un’estrema difficoltà a erogare i fondi, situazione di fronte a cui sappiamo che Gozzi come imprenditore non è nella condizione di investire in un progetto di restauro”. “Questa sera ci troviamo a votare un ordine del giorno con cui il sindaco si impegna a fare cose che poi non farà – ha affermato il consigliere Antonio Bertani (“Ora il futuro”) -. Siamo passati da un acquisto da parte del comune del 51% ad una spesa del 5%,a fronte di un 95% coperto da Regione Liguria, in base a quanto detto ufficialmente dal presidente Toti qui a Chiavari lo scorso 15 marzo. Da allora a oggi però la situazione è cambiata perchè Toti è agli arresti domiciliari e non è in grado di dare alcuna certezza relativamente ai fondi per l’acquisto del Cantero. Il futuro del teatro deve avere invece certezze, questa strada non porterà da nessuna parte, si devono percorrerne altre per il bene della città”. Tante le perplessità anche di Silvia Garibaldi, consigliera di “Liberaldemocratici e riformisti”: “Mi chiedo come mai proprio adesso il comune si vuole vincolare al privato con un contratto preliminare, quando la garanzia del finanziamento regionale sapevamo che sarebbe arrivata a luglio. Non vedo la necessità di stipulare un atto nel momento in cui il finanziamento è più lontano per i noti fatti riguardanti il presidente Toti e la conseguente paralisi del funzionamento dell’ente Regione”. Incerto anche Giovanni Giardini (“Cambia con me”) che ha evidenziato come la gestione attualmente non sia garantita. Favorevole ad approvare l’atto il consigliere di maggioranza Emanuele Sanguineti: “C’è un atto, i comuni del comprensorio sono stati coinvolti, riaprire il teatro è importante. Non posso che essere favorevole”. Contrario il consigliere Alessandro Calcagno (“Vola Chiavari”), per il quale “Con tutte queste incertezze non siamo di fronte a un vero impegno”.

» leggi tutto su www.levantenews.it