Il paradosso della fascia sinistra: quattro giocatori e nessun padrone

Di quattro mancini di fascia, potrebbe non rimanerne neanche uno il 31 agosto prossimo nella rosa dello Spezia. Lì dove per lunghe settimane della scorsa stagione si sono misurate le difficoltà di una squadra che ha rischiato il doppio salto all’indietro, si gioca in estate una delle partite di calciomercato più importanti per Eduardo Macia e il sempre in attesa di rinnovo Stefano Melissano.

Arkadiusz Reca, Simone Bastoni, Joao Moutinho e Christian Cugnata: quattro interpreti per un ruolo che tuttavia si è dovuto sobbarcare per tante giornate il buon Salvatore Elia, calciatore di piede destro che della capacità di usare il sinistro certo non fa uno dei suoi cavalli di battaglia. Indietro tuttavia non si torna. Elia il prossimo anno gioca sulla sua fascia, dove ha fatto vedere ottime cose nel finale di stagione. E così ci sarà da ricostruire la mancina.

