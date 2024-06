La denuncia del sindacato dei poliziotti: “La Questura è rimasta senza carta per le fotocopie”

Genova. Gli uffici della Questura sono rimasti senza carta per le fotocopie. A denunciarlo è il Sap (sindacato autonomo di polizia) che si impegna a provvedere all’acquisto se la situazione non si risolverà entro la settimana.

“Le difficoltà in cui versa la Polizia di Genova non le scopriamo certo oggi: ponteggi che coprono la Questura ormai da anni, senza nessun segnale di soluzione, carenza di uomini e mezzi, mancanza di sufficienti alloggi di servizio, ma la notizia odierna fa veramente venire i brividi – scrive il segretario Giacomo Gragnano in una nota -. Gli uffici non dispongono più di carta per le fotocopie e alcuni commissariati sono costretti a riciclare quella portata dagli utenti per la stampa di ricevute per passaporti e porto d’armi”.

