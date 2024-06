La “Partita del cuore”: un grande evento ad Albissola per Ivan, il ragazzo colpito da danno cerebrale

Albissola Marina. Si mobilitano tutti per aiutare Ivan. Anche le due Albisole e poi tantissime persone, quelle che da mesi sono vicine a lui e alla sua mamma.

Domenica prossima, 23 giugno. Il compleanno di Ivan. Per i suoi 18 anni è stata organizzata una serata che coinvolgerà tutti. Ivan è stato colpito da un danno cerebrale lo scorso settembre. Per lui è partita da subito una grande gara di solidarietà, anche con una raccolta fondi creata da Monica, la sua mamma. Ivan deve continuare a curarsi, quindi c’è ancora bisogno dell’aiuto di tutti. Per questo, per il suo compleanno, si giocherà la “Partita del cuore – un sorriso per Ivan”.

