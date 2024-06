Piaggio Aerospace, entro una settimana le offerte vincolanti per l’acquisizione dell’azienda

Villanova d’Albenga. i soggetti che hanno manifestato o confermato il proprio interesse a rilevare gli asset della società hanno ora tempo sino al 26 giugno per presentare, se lo riterranno, le rispettive offerte irrevocabili e vincolanti. È quanto è emerso dall’incontro di oggi tra nello stabilimento di Villanova d’Albenga il prefetto di Savona Carlo De Rogatis, accompagnato dal capo di gabinetto Marcello Urso, e i commissari straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti, oltre a una rappresentanza del management.

Dopo un colloquio informale con i commissari, la delegazione ha visitato le aree di produzione – sia della business unit velivoli sia di quella motori – e i laboratori di ricerca della società. Il prefetto ha potuto constatare, tra le altre cose, come l’azienda sia impegnata in questo momento nella produzione dei 15 velivoli P.180 destinati alle Forze Armate, mentre proseguono le attività di ricerca – molte delle quali condotte nell’ambito di progetti europei – per lo sviluppo dell’aereo del futuro.

