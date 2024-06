Rapallo: ecco la giunta di Capurro, Costa presidente del Consiglio

Dall’ufficio stampa di Armando Ezio Capurro, candidato sindaco di Rapallo

La Candidata Ricci a tre giorni dal ballottaggio non riesce a formulare la composizione della Giunta, trovandosi in difficoltà a rispettare la promessa che gli assessori sarebbero stati tutti non appartenenti alla giunta Bagnasco e che il presidente del consiglio sarebbe stato Mentore Campodonico. Contrariamente a questa situazione ricca di tensioni e conflittualità dettate dai protagonismi personali e assolutamente in continuità con i contrasti che hanno connotato la travagliata formazione del suo gruppo, il Candidato sindaco Capurro ha chiaramente individuato i componenti della sua giunta:

