Dall’ufficio stampa di RSA Orizzonti

È giunto a conclusione il progetto di ortoterapia delle Rsa liguri, nato in occasione della Giornata della Terra: gli ospiti hanno piantato il basilico in orti rialzati, accessibili a tutti, che hanno decorato i giardini delle residenze per tutto il periodo primaverile. L’attività di giardinaggio costituisce una preziosa occasione di recupero della manualità e della memoria tattile e olfattiva e rafforza le relazioni sociali all’interno del gruppo.

