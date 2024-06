Rigassificatore, i Comuni del tavolo e la Provincia chiedono un incontro a Piana

Savona. I Comuni di Savona, Albissola Marina, Carcare, Vado, Quiliano, Bergeggi, Albisola Superiore, Noli, Spotorno, Vezzi Portio, Cairo Montenotte e la Provincia di Savona si sono incontrati oggi a Palazzo Sisto dopo la recente tornata elettorale per fare il punto sul rigassificatore.

Hanno condiviso, in maniera unanime, la “comune preoccupazione per un iter che sta andando avanti, quasi in maniera automatica, nonostante risultino sempre più evidenti le ragioni che dovrebbero indurre a fermarlo”.

» leggi tutto su www.ivg.it