San Teodoro, lavori nelle case popolari del Comune: operai stranieri sfrattati all’improvviso

Genova. Lavoratori stranieri occupati nella ristrutturazione delle case popolari genovesi sfrattati all’improvviso e costretti a vivere da due giorni senz’acqua e senza luce. A denunciare il caso stamattina è stata la Fillea Cgil, intervenuta subito sul posto col segretario ligure Federico Pezzoli.

Succede tutto in piazzale Pestarino, nel quartiere di San Teodoro, dove Spim (la società immobiliare del Comune) ha avviato i lavori su 72 alloggi di edilizia popolare. L’appalto è stato assegnato tramite Tursi al Consorzio Ventimaggio, che ha offerto un ribasso d’asta del 27% per un importo totale di circa 1,5 milioni di euro e che ha individuato nella milanese Pmm la ditta esecutrice dei lavori. La quale, però, ha affidato le opere in subappalto alla Serbelloni Group.

» leggi tutto su www.genova24.it