Savona, riunito il tavolo del porto: confermata la compattezza tra enti, parti sociali e rappresentante nel comitato di gestione

Savona. Si è tenuta nel pomeriggio a Palazzo Sisto una riunione del tavolo del Porto tra tutti i Comuni (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Quiliano, Vado, Bergeggi) e il Presidente della Provincia per un confronto sulla situazione relativa all’Autorità di Sistema.

Tutti gli enti riuniti hanno condiviso il fatto che i contenuti della lettera del 6 giugno, sottoscritta dal Comune di Savona e dalla Provincia di Savona, unitamente a tutte le parti sociali, mantengono la loro validità anche in questa fase: “si auspica pertanto che la nuova struttura commissariale possa dare seguito alle pratiche urgenti per lo scalo di Savona -Vado già rappresentate in precedenza”.

