Spim, Elisabetta Calvi è la nuova amministratrice unica della società immobiliare di Tursi

Genova. Elisabetta Calvi è la nuova amministratrice unica di Spim. Commercialista, ha ricoperto in questi anni il ruolo di presidente del collegio sindacale della stessa società. Sostituisce Stefano Franciolini che ha guidato Spim in questi ultimi nove anni.

“Desidero esprimere, anche a nome del sindaco Marco Bucci, un sentito ringraziamento a Stefano Franciolini per l’importante lavoro svolto in questi anni a servizio della nostra società e per il suo inestimabile contributo professionale – sottolinea il vicesindaco di Genova con delega alle attività di Spim, Pietro Piciocchi -. Un ringraziamento speciale va anche ai consiglieri e al collegio sindacale per la dedizione e l’impegno profuso all’interno della società. Non da ultimo, un particolare ringraziamento a tutti i dipendenti di Spim, il cui contributo è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Auguro un sincero in bocca al lupo alla dottoressa commercialista Elisabetta Calvi. Siamo pronti a intraprendere insieme questo percorso di costante crescita nella riqualificazione e rigenerazione urbana”.

