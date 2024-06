Ultimo miglio, ancora lontana la firma del protocollo sulle merci pericolose tra le case della Valpolcevera

Genova. Erano diversi tre i temi all’ordine del giorno della commissione consiliare a palazzo Tursi legata ai lavori del potenziamento del nodo ferroviario e al progetto di rigenerazione dei quartieri della Valpolcevera. Cabina di regia, indennizzi, merci pericolose. E’ stato quest’ultimo, però, a tenere banco per gran parte della riunione alla quale hanno partecipato, come auditi, anche Mariano Cocchetti, responsabile per Rfi (Rete ferroviaria italiana) del progetto unico del Terzo Valico e del Nodo di Genova e Michele Rabino, responsabile Rfi dello sviluppo infrastrutture territoriale di area Nord Ovest.

Alle ripetute domande di commissari e comitati presenti, i due rappresentanti delle ferrovie non hanno però saputo dare un’indicazione precisa su quando sarà firmato il protocollo d’intesa per l’esclusione del passaggio delle merci pericolose dalla futura nuova linea del Campasso, quella che passerà attraverso i quartieri di Certosa e Sampierdarena, vicino alle case della Valpolcevera.

