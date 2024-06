Vivibilità climatica, la Liguria svetta: Imperia prima in classifica, Genova prima tra le grandi città, Savona al 18^ posto

Liguria. La Liguria svetta nella classifica della “Vivibilità climatica 2023” elaborata dallo staff tecnico de iLMeteo.it e pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Imperia, Genova e Savona sono nella top 20 delle 108 province italiane, rispettivamente alla posizione numero 1, 15 e 18, tutte e tre in risalita rispetto all’anno precedente e solo con La Spezia che si ferma all’88°piazza.

Tantissimi i dati elaborati per questo studio: “Rispetto alle precedenti edizioni abbiamo ampliato i dati: oltre ai parametri che sono stati aggiunti — caldo estremo, eventi estremi e giorni di gelo — prima il confronto si fermava al 2010, ora è stato esteso fino al 2000”, spiega al Corriere della Sera Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Il metodo di studio è stato molto laborioso: “Per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati”.

