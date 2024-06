Abbonati di curva Ferrovia in una Piscina allargata durante i lavori per la copertura

Una Curva Piscina temporaneamente ampliata fino ad almeno 3.200 posti di capienza per i tifosi spezzini. Lo spazio in cui ospitare anche gli abbonati di Curva Ferrovia durante le operazioni di montaggio della copertura che si svolgeranno il prossimo autunno. Accanto a loro un settore ospiti ridimensionato a 300 posti, tramite lo spostamento della paratia di separazione. E’ questa l’ipotesi principale su cui, secondo fonti della Questura della Spezia, le autorità di pubblica sicurezza, le istituzioni coinvolte e lo Spezia Calcio stanno lavorando in vista della parte terminale dei lavori al settore di casa, che saranno svolti tra il 19 ottobre e il 21 dicembre 2024 secondo il piano esposto dallo stesso club a fine maggio.

Ad autunno arriveranno le due grandi gru della ditta Vernazza che dovranno issare sui pali di sostegno, di cui in questi giorni vengono scavate le fondamenta, le due grandi travi che sosterranno il peso dei 200 metri quadri di copertura della nuova casa degli ultras dello Spezia. Sarà allora necessario chiudere il settore per circa due mesi a campionato in corso e ridistribuire gli abbonati altrove. Vagliate una serie di soluzioni, quella che si fa avanti dopo queste settimane di interlocuzioni tecniche tra i soggetti coinvolti è quindi quella di traslare il cuore del tifo aquilotto nella dirimpettaia curva Piscina per un numero di giornate che potrebbe arrivare fino a quattro a seconda del calendario.

