Al via la seconda prova della Maturità: greco al liceo classico, matematica allo scientifico

Liguria. Superata (almeno in senso cronologico) la prima prova, oggi gli studenti italiani si cimenteranno con la seconda prova dell’esame di maturità, diversa in base a ciascun indirizzo, per circa 11mila studenti in Liguria, 5mila in provincia di Genova. Le tracce saranno pubblicate in mattinata sul sito del ministero.

Gli studenti del liceo classico affronteranno la versione di greco, al liceo scientifico si cimenteranno con matematica, al liceo delle scienze umane con le scienze umane. Al liceo linguistico terza lingua straniera, al liceo musicale teoria, analisi e composizione, al liceo artistico discipline progettuali riferite ai singoli indirizzi.

