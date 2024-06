Alvini nuovo allenatore del Cosenza, Antonucci può seguirlo

Piuttosto sfortunata la sua esperienza in aquilotto, con 13 panchina di campionato che hanno fruttato una sola vittoria, 7 pareggi e 5 sconfitte per una media punti di 0.77 a partita. Tra i calciatori allenati allo Spezia c’era anche Mirko Antonucci, che chiese la cessione a gennaio una volta arrivato D’Angelo proprio per passare in prestito al Cosenza. Un viaggio che potrebbe ripetersi visto il buon rapporto con Alvini.