Anpi al La Spezia Pride: “Momento storico contrassegnato da episodi oscurantismo, più che mai necessario impegno democratico”

L’Anpi provinciale della Spezia aderisce al La Spezia Pride 2024. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale – si legge nella nota dell’Anpi provinciale -: per una piena attuazione di questo principio costituzionale, contro l’omotransfobia, contro ogni discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere, Anpi ribadisce la necessità di tutela e uguali diritti per tutte le persone. In questo momento storico, contrassegnato da episodi di oscurantismo, è più che mai necessario il contrasto con l’impegno democratico quotidiano. Ogni battaglia per i diritti di tutte le persone contro ogni discriminazione, ogni fascismo, ogni razzismo, è una battaglia dell’Anpi. Per questo motivo, saremo in piazza il 22 giugno in Piazza Brin”.

