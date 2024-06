Atc esercizio, nasce la Rsa di Cub Trasporti: “C’è disperato bisogno di un sindacato che faccia davvero sindacato”

La Cub – Confederazione unitaria di base comunica di aver esteso l’attività sindacale nel territorio spezzino con la neonata rappresentanza all’interno di Atc Esercizio, andando a integrare un altro pezzo importante per “Cub Trasporti La Spezia”, da oggi rappresentata non solo in porto, ma anche nell’ambito del Tpl.

“Democrazia nei luoghi di lavoro, diritto dei lavoratori a decidere sugli accordi, difesa del salario reale e delle pensioni, difesa del diritto di sciopero, sono alcuni tra i principali, imprescindibili capisaldi alla base della tutela offerta a tutti i lavoratori dalla Cub. Attraverso il lavoro della nuova Rsa, Alessandro Leopardi, coadiuvato dalla collaborazione degli iscritti, nella più completa autonomia dal padronato, dai governi e dai partiti, la neonata rappresentanza sindacale si impegnerà per i lavoratori e con i lavoratori affinché la parola “sindacato” torni ad assumere un’accezione positiva, in quanto nell’attuale disastroso contesto economico/sociale, esiste un disperato bisogno di un sindacato che faccia davvero sindacato“, affermano dalla sigla di categoria.

L’articolo Toti presenta ricorso contro il no alla revoca dei domiciliari. Il suo avvocato: “Non chiederà più finanziamenti a privati con le modalità contestate” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com