Calciomercato dilettanti: la punta della Carcarese, l’allenatore della Spotornese tra i temi più “caldi”

La promozione della Cairese in Serie D ha aperto e aprirà nuove piste di mercato visto che per forza di cose la rosa gialloblù subirà delle trasformazioni. In settimana, dovrebbe essere il colloquio tra Boschetto e il club per parlare della guida tecnica.

A proposito di gialloblù, l’attaccante Mattia Poggi sembra essere finito nel mirino della Carcarese. Il giocatore viene da un anno ai box per infortunio, ma in passato ha dimostrato di poter far bene anche in Eccellenza. I biancorossi potrebbero puntare su di lui per il dopo Saviozzi. Ma nel mirino dei direttori Abbaldo e Gandolfo potrebbe esserci anche una punta giovane con trascorsi nel “pro”.

