“Corruzione e sfruttamento”, la mappa del “Sistema Liguria” a Caricamento: il flash mob dell’opposizione sociale

Genova. Una mappa della città di Genova con disseminati tutti i punti legati allo sfruttamento e alla diseguaglianza sociale, in contrapposizione ai luoghi del potere fatti di “yacht, orologi e corruzione”. Queste le parole che questo pomeriggio sono echeggiate a Caricamento, dove una cinquantina di attivisti e militanti hanno attaccato sui pannelli dei cantieri presenti in piazza la grande cartina della città con annessa didascalia “sui luoghi dell’opposizione sociale”.

“Dopo un mesa dal presidio che abbiamo fatto sotto la sede della Regione con lo slogal “Tolto un Toti se ne fa un altro” oggi siamo nuovamente in piazza per ribadire che non è la carica, ma un sistema di potere, che tira dentro centrodestra e centrosinistra, che per noi va interamente cambiato – spiega Marta Collot di Potere al Popolo, promotore dell’iniziativa – La mappa rappresenta il “sistema Liguria”, dove ci siamo noi lavoratori e lavoratrici precari, studenti, pensionati, chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, chi viene sfruttato mentre dall’altra parte il sistema di potere, i vari Toti e i vari Signorini, che gestiscono il bene pubblico come se fosse privato“.

» leggi tutto su www.genova24.it