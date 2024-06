Da luglio va in pensione Teseo Stefanini, responsabile di Radiodiagnostica. Cavagnaro: “Da sempre una delle colonne di Asl 5”

Il prossimo 30 giugno sarà l’ultimo giorno di lavoro per il dottor Teseo Stefanini, responsabile della struttura complessa di Radiodiagnostica della Asl 5 spezzina.

“Nel mio lungo percorso professionale in Asl 5 ho sempre avuto da parte dell’azienda e di tutti i colleghi il supporto per poter disporre di apparecchiature e dispositivi all’avanguardia, grazie ai quali oggi la Radiologia della Spezia è un punto di riferimento per i giovani radiologi. La Radiologia ha, come in tanti altri contesti, affrontato le sfide che la rivoluzione tecnologica di questi ultimi tre decenni ci ha imposto e in fase di bilanci posso affermare che lascio un reparto che può contare su macchine e sistemi tecnologicamente avanzati oltre che su tanti ed ottimi giovani medici estremamente motivati e professionalmente preparati in Radiodiagnostica e Radiologia Interventistica. Al personale tutto della Radiologia dai collaboratori delle segreterie, ai tecnici, dagli infermieri ai medici, fino a tutti i colleghi ospedalieri e al personale amministrativo che sono stati in servizio durante tutta questa mia lunghissima esperienza lavorativa desidero esprimere la mia più profonda gratitudine”.

“Il dottor Stefanini è sempre stata una delle colonne di Asl 5, per la sua estrema bravura, per la sua indiscutibile generosità, per la passione infinita che ha sempre messo nel suo lavoro. Queste doti umane e professionali lo hanno reso oltre che uno stimato professionista un grande maestro. Ci lascia per andare in pensione, ma lascia ad Asl 5 un grande patrimonio di conoscenza e di cui continueremo ad avvantaggiarci attraverso i giovani medici e i professionisti che in questi anni ha formato e che hanno avuto la fortuna di stargli accanto. Grazie Teseo, grazie di tutto”, commenta il direttore generale della Asl 5, Paolo Cavagnaro.

