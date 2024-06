“Dinner in the Sky” sbarca a Genova, dove e quando si potrà mangiare sospesi a 50 metri d’altezza

Genova. La cucina ligure prende il volo con Dinner in the sky. Tutto pronto per la tappa genovese del ristorante tra le nuvole che offre ai commensali la possibilità di pranzare, cenare o sorseggiare un aperitivo su una piattaforma sollevata da una gru a 50 metri di altezza, al suo debutto assoluto in Liguria.

Dal 24 al 30 giugno l’attrazione sbarcherà al Porto Antico di Genova, in una location d’eccezione: piazzale Mandraccio, con il suo splendido fronte-mare e le altissime palme, un luogo circondato da storia, scorci naturali, tradizioni e monumenti, un palcoscenico perfetto per le grandi manifestazioni.

