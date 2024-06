Golf/ A Rapallo grande prestazione dei giovani

Grande prestazione della Squadra Agonistica Club dei Giovani del Circolo Golf e Tennis Rapallo in occasione del Challenge “Allianz Young Talents 2024” svoltasi presso il Circolo Golf Royal Park I Roveri a Fiano (TO); il trofeo mette in sfida su diverse categorie giovanili U12, U14 e U18 i migliori atleti dei più importanti circoli di golf del circuito Allianz.

La nutrita, agguerrita, simpatica ed esemplare squadra allenata da Luigi Figari, Chiara Brizzolari, Simone Brizzolari, Anna Rossi e Marco Brizzolara, nono stante la netta inferiorità numerica rispetto agli altri circoli partecipanti ha totalizzato 62 punti classificandosi seconda assoluta nella classifica generale del Challenge; secondi solo al circolo di casa e mettendosi alle spalle gli importanti circoli di Castelconturbia, Carimate, Varese, Margara.

